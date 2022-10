Des orages et des pluies dans les prochaines 24 h

Des orages et pluies modérés à faibles sont attendus, au cours des prochaines 24 heures, sur les parties Sud, Centre-sud et Est du Sénégal, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

’’Au courant des prochaines 24 heures, des orages et pluies modérés à faibles sont attendus sur la partie Sud (Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Cap-Skirring), Centre-sud (Kaolack, Kaffrine et peu probable sur Fatick) et Est (Tamba counda et Bakel)’’, signale l’ANACIM.

Dans son bulletin de prévision, l’agence relève toutefois que ‘’sur le reste du territoire, le ciel sera nuageux à passagèrement nuageux’’.

Elle ajoute que ‘’la sensation de chaleur humide restera notée sur le territoire notamment dans les localités Nord et Est avec des maximas de température atteignant 34 à 37°C’’.

Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront d’intensité faible à modérée et de secteur Nord-ouest à Sud-ouest.