Dette fiscale de la presse : Maimouna Ndour FAYE apporte des précisions: « Elle s’élève à 13 milliards, pas 40 !… »

Au Sénégal, les médias traversent une période trouble sur fond de blocage des comptes de certaines entreprise de presse par l’Etat. Mais, les acteurs sont conscients que leurs problèmes vont au-delà de la dette qu’ils doivent à l’Etat. Sur la dette fiscale de la presse , on parle d’une somme de 40 milliards de Francs CFA mais Maimouna Ndour FAYE a tenu a préciser que la dette n’a pas atteint ce stade. Au lieu de 40 milliards, la dette s’élève à 13 milliards de Francs CFA au contraire a t’elle fait savoir.

La patronne de la 7tv par ailleurs, membre du patronat qui a tenu un point de presse , a rappelé qu’il était prévu pour le secteur de la presse une amnistie fiscale. Il s’agit pour le patronat de prendre contact avec l’administration fiscale. Mais le président de la république semble être passif face à la situation. « Nous pensions que nous avions trouvé la bonne formule avec l’administration fiscale, mais on se rend compte que nos comptes sont bloqués.

Nous tenons à signaler que nous n’avons que 13 milliards à payer, mais pas 40 comme le disent certains notamment sur les réseaux sociaux. C’est un mauvais procès qui est fait à la presse », regrette le patronat par la voix de Maimouna Ndour Faye.

Aussi, rappelle-t-elle, l’Etat se permet de rompre les contrats comme ils veulent alors que cela obéit à des normes. Mais quand l’Etat refuse de rencontrer les acteurs de la presse, c’est tout à fait normal que nous optons pour des stratégies notamment une journée sans presse. Et pendant ce temps, déplore le patronat, « pourquoi s’acharner sur le secteur de la presse alors qu’une entreprise minière doit au moins 200 milliards à l’Etat ? De même, d’autres entreprises que nous connaissons bien d’autres entreprises qui ont des dettes à honorer. »

Rappelons qu’il y a quelques jours, les quotidiens Stades et Sunu Lamb ont disparu des kiosques au Sénégal. Et selon des informations, on explique sur les raisons de la disparition des deux journaux, parmi les plus populaires du pays, évoque des raisons économiques. Une décision qui témoigne de la crise que traversent les médias sénégalais depuis plusieurs années.