Deux filles de 14 et 15 ans violées par 10 mecs

Les faits, selon Midi Libre, se sont déroulés ce week-end à Nîmes, dans le Gard. Deux jeunes filles, âgées de 14 et 15 ans, ont été violées par une dizaines d’hommes dans des caves et appartements du quartier de Valdegour (France).

Certains abus sexuels ont été filmés par les auteurs. “Il ne s’agit pas de tournantes comme on peut l’entendre. Les rapports sexuels ne se sont pas déroulés avec plusieurs individus en même temps” explique une source proche de l’enquête.

L’alerte a été donnée après des soupçons d’enlèvement d’une des deux jeunes filles qui étaient placées dans un foyer. Un important dispositif de police a été déployé et les 2 victimes ont été retrouvées. Une partie de leurs agresseurs ont été localisés par les forces de l’ordre.

Six suspects, dont plusieurs mineurs, ont été placés en garde à vue. Ils ont expliqué que la victime était consentante. Une version qui n’a pas convaincu la justice qui a placé 5 des six mis en cause en détention provisoire.

Les autres auteurs sont toujours recherchés par les enquêteurs.