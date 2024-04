Développement Économique et Social: Le Premier Ministre Ousmane Sonko a reçu Serigne Mboup

Partager Facebook

Le 11 avril 2024, Serigne Mboup, président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS),a été reçu à la primature par le Premier Ministre Ousmane Sonko. Une rencontre s’inscrit dans une volonté de renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social du pays.

Selon des informations, Cette rencontre s’inscrit dans une volonté de renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique. Lors de cette rencontre, le Premier Ministre Ousmane Sonko a salué les relations de longue date avec Serigne Mboup, fondées sur le patriotisme et l’ambition commune de contribuer au progrès économique et social du Sénégal, ainsi qu’à l’éducation à travers les « daaras ». « J’ai eu l’honneur d’être reçu par le Premier Ministre Ousmane Sonko qui a magnifié nos relations de longue date, basées uniquement sur le patriotisme et l’ambition commune de participer au développement économique et social du Sénégal et à l’éducation à travers les ‘daaras’ », a déclaré M. Mboup.

Les discussions ont notamment porté sur l’urgence et la priorité accordées par le gouvernement à la création d’emplois, et sur l’importance du secteur privé pour répondre à cette demande sociale. Serigne Mboup a ainsi mis en avant le potentiel des chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et les chambres des métiers, dans la création d’emplois, l’encadrement des PME, la coopération internationale, la facilitation de l’accès aux financements et l’organisation des marchés. Il a cité une étude de l’ANSD indiquant que 97% des près de 500 000 PME recensées sont de caractère informel et relèvent donc des chambres consulaires. Selon cette même étude, 80% de ces PME sont satisfaites des services offerts par les chambres de commerce. « Le Premier Ministre m’a aussi souligné l’importance de regrouper le secteur privé pour parler d’une seule voix à travers les chambres consulaires, le patronat et les faitières », a ajouté le maire de Kaolack.

Autrement Serigne Mboup a plaidé en faveur de la redynamisation du tissu industriel de Kaolack pour la transformation des produits agricoles tels que les céréales, l’arachide, le coton, ainsi que pour le développement de l’artisanat et des systèmes de transport.

En fin de discussion, le Premier Ministre s’est engagé à œuvrer en étroite collaboration avec le secteur privé, et en particulier avec le président de l’UNCCIAS, pour concrétiser les projets de développement économique et social du Sénégal. Cette rencontre a mis en lumière le rôle crucial du secteur privé dans l’économie sénégalaise et a souligné la nécessité pour les chambres consulaires et les acteurs du patronat de travailler ensemble afin d’accompagner les PME dans leur accès aux financements, aux marchés et aux technologies innovantes. Avec de telles initiatives, le Sénégal peut aspirer à un avenir économique et social plus prospère.