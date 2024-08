Développement économique : Les prix alimentaires mondiaux pratiquement inchangés en juillet (FAO)

Partager Facebook

Les prix mondiaux des produits alimentaires n’ont pas globalement changé en juillet pour le deuxième mois consécutif, la hausse des prix des huiles végétales et du sucre ayant compensé la baisse continue des cotations des céréales, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires, qui suit les changements mensuels des prix internationaux d’un ensemble de produits alimentaires échangés au niveau mondial, s’est établi en moyenne à 120,8 points en juillet, contre 121,0 en juin.

Avant juillet, l’indice FAO des prix alimentaires avait augmenté pendant quatre mois consécutifs après avoir atteint son plus bas niveau en trois ans en février, les prix alimentaires ayant reculé par rapport au pic record atteint en mars 2022, à la suite de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, autre grand exportateur de produits agricoles.

Les céréales à leur prix bas en près de quatre (04) ans

La valeur de juillet était inférieure de 3,1 % à son niveau d’il y a un an et de 24,7 % à son point culminant de 2022. L’indice est désormais inférieur de 3,1 % à sa valeur correspondante de l’année précédente. L’indice FAO des prix des céréales a baissé de 3,8 % pour atteindre son niveau le plus bas en près de quatre ans, les prix mondiaux à l’exportation de toutes les principales céréales ayant chuté pour le deuxième mois consécutif.

Les prix du blé ont baissé en raison des disponibilités saisonnières provenant des récoltes de blé d’hiver en cours dans l’hémisphère nord et des conditions favorables pour les cultures de blé de printemps au Canada et aux Etats-Unis, selon la FAO. Dans le même temps, les prix du riz ont baissé de 2,4 % par rapport à juin, dans un contexte d’activités commerciales généralement calmes pour les variétés Indica et Japonica.

Hausse des prix de l’huile et de la viande

En revanche, l’Indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 2,4 % par rapport à juin pour atteindre son plus haut niveau en un an et demi. Les cotations mondiales des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza ont toutes augmenté, stimulées par la forte demande d’huile de soja du secteur des biocarburants et la détérioration des perspectives de récolte des huiles de tournesol et de colza dans plusieurs grands pays producteurs.

Les prix de la viande a augmenté de 1,2 % en juillet en raison de la forte demande d’importations de viande ovine, bovine et de volaille, alors que les prix de la viande porcine ont légèrement baissé en raison d’une situation d’offre excédentaire en Europe occidentale.