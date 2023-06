Dialogue National : Mimi Touré ne lâche toujours pas, elle tape encore sur Macky

L’ancienne première ministre Aminata Touré dit Mimi Touré ne lâche toujours pas la question du troisième mandat. «La presse rapporte que les partisans du Président Macky Sall à son ‘’dialogue’’ exigent que seul le Conseil Constitutionnel décide de si oui ou non le Président Macky peut être candidat en 2024.

La presse rapporte que les partisans du Président Macky Sall à son « dialogue » exigent que seul le Conseil Constitutionnel décide de si oui ou non le Président Macky peut être candidat en 2024. Je l’avais dit, nous y voilà ! Tout ce que cherche le Président Macky Sall à travers son pseudo-dialogue c’est de légitimer un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable», a posté Aminata Touré sur sa page Facebook.

