Diamaguéne: Yahya Fall au chevet de sa localité

Malgré la construction de canaux de drainage et de stations de pompage, plusieurs quartiers se retrouvent les pieds dans l’eau à chaque saison des pluies. Diamaguéne Sicap Mbao est l’exemple la plus visible en terme d’inondations dans la banlieue dakaroise et ceci depuis plus d’une dizaine d’année.

Après la pluie c’est le beau temps dit on, mais cet adage n’est pas une réalité chez la population de la banlieue surtout à Diamaguéne Sicap Mbao où hivernage rime avec calvaires. Depuis plus de 20 ans cette localité est confrontée à un problème d’inondation et que les autorités locales restent les bras croisés sans trouver des solutions.

Chaque année des promesses sont tenues par les autorités face à la demande de la population qui exige des infrastructures de base pouvant permettre de lutte contre les inondations mais à chaque fois aucune mesure n’est prise. Selon la population, tout ceci est de la responsabilité du Maire Coumba Ndoffene Fall qui depuis son avènement n’a rien fait dans cette commune. “La moindre des choses, c’est de faire le drainage ou curage de la canalisation, mais rien, le maire n’est jamais présent.” avance un habitant du quartier Hainoumady . La route qui vient de Thiaroye Gare est d’ailleurs toujours inondée, presque toute l’année. Et la situation s’aggrave en période hivernale.

“Au moment où la population demande des infrastructures pour diminuer les inondations, le maire se lance dans des choses inutiles car en 2019, Coumba Ndoffene Fall avait lancé un projet de construction d’un l’immeuble devant abriter la nouvelle maison de la justice et une nouvelle bibliothèque municipale à 50 millions alors que cette somme pouvait régler le problème des inondations même si c’est à 50%” fustige Yahya Fall, responsable politique PDS à Diamaguéne.

Beaucoup de familles habitant dans la banlieue dakaroise sont sinistrées par les inondations après les fortes pluies de ce weekend . Sans grand moyen, elles se battent pour sortir la tête de l’eau et faire face aux difficultés sans aucun aide des autorités locales.

Pour diminuer leurs souffrance, le grand leader Yahya Fall est encore redescendu sur le terrain pour aller au chevet des personnes impactés à Diamaguéne Sicap Mbao où plusieurs quartiers sont maintenant sous les eaux. Yahya Fall était sur le terrain pour mesurer l’ampleur des dégâts pour voir comment il pourra apporter son aide à cette population abandonnée par leur maire actuel. Dans cette commune ya une absence totale de canaux de drainage et de stations de pompage, c’est pourquoi plusieurs quartiers se retrouvent les pieds dans l’eau à chaque saison des pluies.

Pour l’instant ce responsable du Parti Démocratique Sénégalais annonce qu’il va user de ses propres moyens pour soulager cette population abandonnée par leur maire absentéiste et médiocre en terme de bilan. Yahya Fall annonce qu’il a été choisi par l’instance du parti mais aussi de la population pour porter leur candidature pour les prochaines élections locales en janvier 2022. Il se dit confiant et optimiste de déloger l’actuel maire de son fauteuil en 2022.