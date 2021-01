Diary Sow ne retournera pas au lycée Louis Le Grand

Diary Sow qui a rencontré les autorités consulaires et diplomatiques du Sénégal à Paris, leur a fait savoir qu’elle ne reprendrait pas les cours au Lycée Louis Le Grand. Elle ne souhaite pas non plus quitter son lieu de retraite également rejoindre la résidence estudiantine La Lourcine. Malgré tout, sa bourse de 425.000 Fcfa reste maintenue