Différend avec El Hadj Ndiaye : Ndiaga Ndour arrêté

Le contentieux entre El hadji Ndiaye de la 2sTV et Ndiaga Ndour de la Tfm a pris une nouvelle tournure. En effet l’affaire du supposé vol de fréquence qui opposait ses deux patrons de presse est sur toutes lèvres. Et selon la source Ndiaga Ndour a été arrêté ce matin et se trouverait présentement à la cave du tribunal de Dakar.

L’affaire du supposé vol de fréquence qui opposait le patron de la 2STV El Hadj Ndiaye et le groupe Futurs Média connaît un nouvelle tournure. Selon les informations Nâga Ndour, le petit-frère de Youssou Ndour et par ailleurs directeur technique du groupe, se trouverait présentement en détention à la cave du tribunal de Dakar. Ndiaga Ndour a été entendu le 2 juin dernier, tout comme son frère, Bouba Ndour, directeur des programmes de la télévision avant d’être relâché. Et El Hadj Ndiaye révélait qu’un système frauduleux de piratage avait été mis en place à ses dépens, lors de sa dernière sortie médiatique en marge de la fête de la musique où il accusait nommément Ndiaga Ndour d’avoir piraté ses fréquences depuis 2018.

Par ailleurs, il a conclu que ceci piratage aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. C’est ainsi qu’il avait déposé, au début du mois de juin, une plainte.