Digitalisation des communes de Rufisque : La trouvaille numérique d’Âme Samb

Âme Samb, candidat à la mairie de Rufisque vient de lancer une innovation dans le domaine électoral avec l’usage de codes QR pour se connecter à nos plateformes.

De quoi s’agit-il ? L’actuel Directeur de la Coopération et du Partenariat à la caisse de dépôts et consignations du Sénégal (CDC), use de technologies pour digitaliser et moderniser les communes

« A l’ère du numérique, nous userons des technologies pour accélérer en partie, la transformation de nos localités », a-t-il confié.

Avant d’ajouter : « pour une première idée, il est révolu le temps d’imprimer des tonnes de papier. »

« Nous utilisons les Codes QR pour permettre aux populations de découvrir nos orientations majeures et notre site web pour Rufisque », explique-t-il.

« Il vous suffira de scanner un code QR pour découvrir notre site web et nos comptes de réseaux sociaux où des surprises vous attendent. »

Il rappelle que la digitalisation, l’IA (intelligence artificielle) et les NFP (non-fongible tokens) nous offrent des opportunités extraordinaires.

Ces avancées, souligne-t-il, permettront de valoriser notre patrimoine culturel avec les NFP, offrant ainsi la possibilité de singulariser certains œuvres d’art pour les projets de musées.

L’informatisation de l’état civil, de la gestion des équipements marchands, etc. est indispensable, soutient-il.

«Nous comptons faire de nos localités des espaces d’innovation, de modernisation et de politiques éco responsables en usant de gouvernance par la donnée, de l’économétrie, des outils collaborative et de meilleures pratiques dans la planification et le suivi-évaluation ».

En exemple, précise-t-il, ce code QR à scanner pour découvrir nos motivations et orientations pour Rufisque et environs.