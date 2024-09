Diomaye dissout l’assemblée: Les séries de réactions tombent comme la pluie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme on s’y attendait, le Président de la république annonce la dissolution de l’assemblée nationale. Dans son message à la nation, Diomaye Faye a donné les raisons qui prouvent à suffisance que « les députés de la majorité sont évertués dans une dynamique de défiance face à l’exécutif » Il a décidé de dissoudre l’assemblée nationale et de fixer la date des élections législatives prévues le 17 novembre.

Abdou Mbow : « Diomaye est un président auprès du Pm »

La réaction du député Abdou Mbow n’a pas tardé. Ce dernier s’est offusqué du fait que Diomaye n’ait pas réitéré ses condoléances à l’endroit des jeunes périssent mer. « Il a fait abstraction de ce fait. Il vient de faire un parjure car quand il jurait il avait dit qu’il allait respecter la Constitution. Il devait respecter la Constitution, mais il a failli », a dénoncé Abdou Mbow. Selon ce dernier, le Président avec cette session extraordinaire n’avait pas fixé de date pour la Dpg.

Il l’a fixé le 13 septembre en tant qu’institution. « Il a utilisé ses prérogatives et a fait du parjure et un jeu enfantin pour dissoudre cette institution. Nous ne sommes pas surpris car son Pm n’aime pas la contradiction qui est sans programme. C’est un président auprès du Pm car toutes ces décisions sont prises par le Pm », renchérit Abdou Mbow. « Ce duo Diomaye-Sonko ne peut pas sortir du marasme économique de ce pays. C’est dommage car ce sont deux personnes qui dirigent mais qui pêchent dans la démarche. » Pour Abdou Mbow, la seule hantise de ces deux personnes, ce sont les élections législatives et à la recherche de majorité.

Samba Dange : « Diomaye est dans son rôle »

Le député de Pastef a salué la décision de Diomaye car selon ce dernier, « il est normal que cette institution soit dissoute car la majorité ne cesse de faire face aux attaques à l’endroit de l’exécutif. »

Babacar Gaye ancien parlementaire : « Il y’a eu un manque d’esprit républicain »

« Nous sommes dans un état de droit » a asséné Babacar Gaye qui redoute des conséquences. « En attendant d’avoir des députés, Diomaye n’a pas de loi d’habilitation car les députés ne l’ont pas voté et donc il faut attendre une autre législative et une autorisation parlementaire », a révélé l’ancien parlementaire.

Il y a aussi les bailleurs de fonds et donc ils attendent des actes. Pour la date du 17 novembre, le budget du pays pour le voter il faut trois mois c’est-à-dire du 15 octobre au décembre a brandi le Pr Gaye. « Avec leurs insuffisances, je redoute une dictature.

Thierno Alassane Sall (RV) « La parole est dévoyée »

« Les gens sont fatigués et le président est attendu sur d’autres chantiers mais cela montre qu’il ne veut pas avancer. Les choses sont à l’arrêt car l’économie est au ralenti et c’est un danger » a regretté… Pour le cas de Bby, il est plus préoccupé à achever cette coalition. « Mais il reste un problème car dans un contexte assez court et difficile, on va vers un match avec un timing réduit.

Il joue avec les institutions de ce pays », a dénoncé notre interlocuteur qui note que ce Président ne peut pas contraindre son Pm à faire la Dpg mais peut contraindre une assemblée. « Il n’a pas pipé mot sur les centaines de morts, ni des accidents de la route. L’économie est en lambeau et nos recettes sont au rabais à cause de la politique politicienne »

MOMAR CISSE