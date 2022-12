Diouf défend Aliou Cissé !

Les lions du Sénégal ont été sortis de la coupe du monde par une belle équipe d’Angleterre. Comme à l’accoutumée, après toute défaite, des critiques s’abattent sur le sélectionneur national. Dans les colonnes de «Les Échos», Elhadj Diouf a tenu à défendre Aliou Cissé.

«À chaque fois qu’on perd un match, tout le monde. Indexe le coach, mais il n’a rien à voir avec ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais que Aliou est quelqu’un qui prend ses responsabilités, les joueurs, pareil, ainsi que tout le staff.

Ce qui s’est passé, ce n’est pas la faute du coach. On est juste tombés sur une très bonne équipe anglaise à qui tout avait réussi. J’ai joué au football, je comprends le football. Ça arrive de venir un jour et que tout te réussit. C’est ce qui est arrivé à cette équipe anglaise. Bravo à eux. On leur souhaite un bon parcours pour le reste de la Coupe du monde.

Il faut être un bon perdant aussi. C’est vrai qu’on est restés longtemps sans connaître ce genre de résultat, mais aujourd’hui, quand ça arrive, il faut être un bon perdant et essayer de se relever pour les prochaines échéances».