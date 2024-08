Diplomatie Sénégal/Espagne: Le président Diomaye Faye a reçu le PM espagnol, Pedro Sánchez

Partager Facebook

Le président de le République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli ce jeudi 29 août 2024 le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Palais présidentiel à Dakar. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine de Pedro Sánchez, centrée sur la question migratoire. À l’issue de leur échange, les deux chefs d’État ont tenu une déclaration conjointe devant les médias.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu aujourd’hui le Président du gouvernement du royaume d’Espagne, Pedro Sanchez, en tournée en Afrique de l’Ouest. Cette rencontre, qui s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’Espagne, a permis d’aborder des questions cruciales portant sur la migration, l’agriculture, la formation technique et professionnelle et les infrastructures. Deux accords ont été signés entre le Sénégal et l’Espagne pour renforcer la coopération en matière de migration et de lutte contre le crime transnational.

Le président Diomaye Faye a souligné l’importance de cette coopération, qui vise non seulement à offrir des opportunités économiques aux Sénégalais, mais aussi à lutter contre les dangers de la migration irrégulière. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien de l’Espagne dans les efforts du Sénégal pour endiguer ce fléau, notamment par le renforcement des capacités en matière de sécurité et la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains.

Pedro Sánchez, pour sa part, a réaffirmé l’engagement de l’Espagne en faveur d’une migration ordonnée, qu’il considère comme bénéfique pour les pays d’origine et de destination. Il a insisté sur les dangers de la migration irrégulière, qualifiant la situation de « véritable enfer » pour les migrants, souvent victimes de conditions d’exploitation extrêmes et d’un risque élevé de mort.

Egalement, on informe que cette visite fait suite à des discussions similaires en Mauritanie et en Gambie, avec pour objectif principal de renforcer la gestion de la migration circulaire. Ce concept, au cœur du mémorandum signé entre les deux nations, vise à encadrer la migration de manière ordonnée, permettant aux travailleurs sénégalais d’accéder à des emplois saisonniers en Espagne tout en assurant leur retour dans leur pays à la fin de leur contrat.