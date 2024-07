Direction de l’Equité Sociale: Fatoumata Bintou DIEDHIOU, officiellement installée

Partager Facebook

La nouvelle directrice de la Direction de l’équité sociale a été officiellement installé. Une cérémonie a été organisée a cette occasion à la direction générale de ladite structure. Sur ce c’est Fatoumata Bintou Diédhiou qui a été choisie pour piloter la direction.

Fatoumata Bintou DIEDHIOU, a été officiellement installée, ce Lundi à la Direction de l’Equité Sociale. A l’occasion, cette dernière a exprimé sa sincère gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, à son brillant Premier Ministre Ousmane SONKO et à la brave Maïmouna Dieye l’officiel, Ministre de la Famille et des Solidarités.

Lors de son discours, Mme Fatoumata Binetou Diedhiou s’est dit être consciente des responsabilités qui pèsent, à partir d’aujourd’hui, sur ses épaules. Car, en effet, l’équité sociale est la colonne vertébrale de tout développement inclusif et durable. Sur ce, elle déclare que la Direction de l’équité sociale doit jouer un rôle moteur dans la politique de transformation structurelle de l’économie du Sénégal, dont la dynamique centrifuge fera émerger les énergies créatrices locales et corriger les inégalités sociales (source de frustration et de tension sociale). « C’est pourquoi, conscients des enjeux de notre apport en tant que structure technique du ministère de la Famille et des Solidarités, mon équipe et moi ne ménagerons aucun effort pour accroître la lisibilité et la cohérence dans les interventions de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. » a t’elle témoigné.

Etant conscient, elle explique que l’équité sociale est le fondement de son engagement politique et citoyen. L’équité sociale est le déclic de l’engagement politique des patriotes. L’équité sociale, enfin, est le pilier sur lequel est adossé le slogan du PASTEF : Jotna Li Ñëpp Bokk, Ñëpp Jotci ! Ainsi, avec une vision stratégique claire qui prend en compte toutes les dynamiques sociales, nous allons faire de cette Direction, avec l’appui des partenaires, un instrument qui donne à l’Etat de véritables moyens d’action pour lutter contre les inégalités socio-économiques explique la nouvelle directrice.

Selon la nouvelle directrice, lui et son équipe feront en sorte que la Direction de l’équité sociale joue un rôle d’amortisseur de crise sociale, notamment le chômage et la pauvreté. Ce plan d’action va cibler et lutter contre trois choses : l’exclusion, l’insuffisance de ressources et la précarité.

Notre responsabilité est d’assurer que les actions idoines sont mises en œuvre pour que la justice et la solidarité soient prises en compte par les différents ministères et programmes qui seront exécutés au niveau national et dans les collectivités territoriales. Ceci devra se faire dans le cadre de la promotion d’une économie endogène et de la souveraineté alimentaire, du développement d’un capital humain et d’une qualité de vie ; ainsi que celui des sciences, des technologies et d’infrastructures durables.

Toutefois, elle a exprimé ses chaleureux remerciements à toute sa famille, ses amis et collaborateurs et tous ceux-là qui l’ont toujours accompagné et soutenu dans toutes les épreuves.

Fatoumata Bintou DIEDHIOU

Directrice de l’Equité Sociale