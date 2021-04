Discours du 4 avril : Macky Sall ne rassure pas encore les jeunes

Le Président de la République Macky Sall n’a comme pas retenu la leçon. Il avait déjà adressé un discours au peuple sénégalais à la suite des évènements sanglants qui se sont tenus pour dire avoir compris son message. Il n’en est rien. Macky Sall prend du vieux pour créer du neuf. La preuve, son message qu’il a adressé à la nation à la veille de ce 4 avril. Rien de nouveau dans son message.

Lors de son discours à la nation à l’occasion de la commémoration de l’Indépendance du Sénégal, le Président de la République a encore joué avec la jeunesse. Macky Sall joue même avec le feu, en pensant que la jeunesse peut se montrer si naïve et le croire sur mots après tant de promesses qui ont aiguisé ses appétits, affamée qu’elle est de trouver du travail et de stabilité.

Il dit vouloir créer des « pôles emploi et entreprenariat pour les jeunes et les femmes ». Très bien. Mais avec des démembrements des agences déjà existantes et inefficaces comme la DER/FJ, L’ANPEJ, L’ADPME, LE FONGIP. Des agences qui existent depuis fort longtemps et n’ont jamais intéressé les jeunes.