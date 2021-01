Disparition de Diari Sow: Les instructions de Macky

Le président de la République, Macky Sall a donné des instructions aux autorités diplomatiques et consulaires pour que toutes les démarches nécessaires soient entreprises en vue de retrouver dans les meilleurs délais, Diary Sow disparue depuis le 4 janvier.

Les autorités policières françaises compétentes sont saisies et une enquête a été ouverte. La mission diplomatique sénégalaise en France est en contact avec les autorités françaises et le Lycée Louis-le-Grand à Paris pour retrouver saine et sauve notre jeune compatriote

Le service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger a été saisi le jeudi 7 janvier 2021 par le Lycée Louis-le-Grand au sujet de l’absence inquiétante de Diary Sow, scolarisée dans ledit établissement en deuxième année de CPGE Scientifique. La disparition de la jeune Sénégalaise a été constatée par son établissement depuis le 4 janvier, coïncidant avec le retour des vacances de fin d’année.