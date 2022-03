Dividende Démographique: Les acteurs misent sur l’autonomisation des femmes et des filles

Le fond des Nations Unies pour la population (UNFPA) a tenu hier, un panel sous le thème : »L’autonomisation des femmes et des filles, une réponse efficace pour réduire les violences basées sur le genre et capturer le dividende démographique dans les pays du Sahel : le cas du Sénégal « . L’objectif est de renforcer le plaidoyer et le dialogue politique afin de construire des alliances stratégiques et d’initier des actions significatives permettant à cette couche de la population de tirer profit du dividende démographique.

Bien qu’elles soient reconnues comme force démographique, social et économique indispensable au développement de l’Afrique et la réalisation des objectifs de développement durable, les femmes et les filles sont confrontés à divers obstacles pour leur survie, les plus importants étant l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation et emploi), la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminins et le mariage des enfants. En raison de ces inégalités entre les sexes, les femmes et les filles restent confinées dans des activités modestes, peu rémunératrices et évolue principalement dans l’économie informelle. Pour y faire face, le Fonds des Nations Unies pour la population a tenu hier, un panel l’autonomisation des femmes et des filles.

Selon la représentante de l »UNFPA au Sénégal, Cécile Compaore Zoungran, de par leur place centrale dans les ménages, les femmes et les filles participent activement à la production économique et sociale, même si leur contribution n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. « Aussi, leur potentiel en tant qu’agente de changement social sera d’autant plus pertinente et transformationnel qu’elles sont autonomisées, c’est à dire éduquée, en bonne santé, qu’elles ont accès à un emploi décent, débarrassées des violences, y compris de celles basées sur le genre, qu’elles ont confiance en elles-mêmes et qu’elles sont conscientes de leur place et de leur force », dit-elle.

Selon le ministre de la femme et de la famille, Ndeye Saly Diop Dieng, l’autonomisation des femmes et des filles sont des facteurs essentiels pour le développement. Elles constituent une base solide pour faire face aux inégalités. » Le Sénégal à l’instar des autres pays africains s’est engagé à travers une feuille de route continentale, à intensifier les investissements en faveur des femmes et des jeunes en vue de contribuer à éradiquer les causes profondes des inégalités de genre que subissent cette cible de la population, mais également de développer des partenariats stratégiques en vue de renforcer l’autonomisation des jeunes et des femmes « , fait-elle savoir.

Et de poursuivre : » De plus, à travers le plan d’actions prioritaires 2019-2023 du Plan Sénégal émergent, le Sénégal s’est fortement engagé à accélérer la transition démographique par la maîtrise de la fécondité et l’augmentation des investissements dans l’éducation, la santé et l’emploi \employabilite ». Les statistiques révèlent que les inégalités de genre, les pratiques néfastes et les violences basées sur le genre persistent dans le pays. Ainsi, le taux d’activité qui permet de caractériser la participation à l’activité économique est de 33,3℅ pour les femmes contre 69℅ pour les hommes. Le chômage touche 40,4℅ de la population féminine contre 18% de la population masculine.

NGOYA NDIAYE