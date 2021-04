Dr Aliou Bâ sous mandat de dépôt : Ses camarades de promo élèvent la voix

La Promotion de pharmacie année 2007 au secours du Dr Aliou BA, dans l’affaire présumée des “faux médicaments”. Leur camarade et ses collaborateurs ont été interpelés le mardi 13 avril 2021 pour une affaire présumée de “faux médicaments”. Ils sont depuis le 22 avril 2021 placés sous mandat de dépôt au Cap manuel.

Cette situation a suscité beaucoup de réactions dans les médias, au regard du contrôle du circuit du médicament, dont certaines paraissent démesurées, ambigües, et manquent de précisions. “Nous, Pharmaciens de professions, promotionnaires du Dr Aliou Ba, marquons notre solidarité à notre confrère. Nous prenons l’engagement d’un soutien indéfectible à l’endroit du Docteur au parcours extraordinaire et à l’humaniste dont le professionnalisme, l’éthique et la probité morale ne préparent pas à poser des actes qui soient en marge de la loi”, ont-ils déclaré d’emblée.

Ses camarades de poursuivre : “le Dr BA n’est ni un délinquant, ni un criminel, c’est un légaliste, un docteur en pharmacie très compétent, très professionnel, humaniste et digne. Le docteur Aliou Ba n’est nullement un homme obnubilé par l’argent.”

Pour finir, la promo 2007 lance un appel aux autorités pour une gestion diligente “du dossier de l’exercice illégal de la pharmacie à Keur Serigne Bi, de celui des dépôts de médicaments non autorisés dans le pays et enfin de la révision des textes réglementaires régissant la profession pharmaceutique”.