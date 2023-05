Droits de l’homme : Le Sénégal prépare son examen prévu en 2024 devant les Nations unies

Le Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH) a entamé jeudi un atelier de renforcement des compétences en matière de défense des droits de l’homme, en prélude à l’examen à passer par l’Etat du Sénégal en 2024 devant les Nations unies. Des organisations de la société civile prennent part à cet atelier organisé pour la préparation de l’examen périodique universel (EPU) prévu en janvier 2024.

L’organisation non gouvernementale UPR Info, basée en Suisse, participe à la rencontre en fournissant une assistance technique aux acteurs concernés par la préparation de l’EPU. Cet examen consiste à passer en revue les réalisations de l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme.

L’examen a lieu par intervalles de quatre ans et demi. ‘’La présente activité vient en complément de l’atelier des 2 et 3 mai 2023 sur la rédaction du rapport national, qui a été organisé par le ministère de la Justice et UPR Info’’, a précisé l’avocat Pape Sène, le président du Comité sénégalais des droits de l’homme.

La RADDHO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme, l’une des principales organisations chargées des droits humains au Sénégal, prend part à l’atelier aux côtés d’autres structures. ‘’Le CSDH va […] jouer un rôle de sensibilisation, d’éducation et de formation aux droits humains’’, a assuré Me Sène, annonçant une série d’activités à venir, dans le cadre de la préparation de l’EPU.

Le Sénégal a passé trois fois cet examen, la dernière évaluation s’étant déroulée le 5 novembre 2018, a-t-il rappelé.