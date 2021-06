Droits des femmes: Sénégal et l’Onu-Femmes en phase

Le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) et l’Onu-Femmes, dans le cadre de la campagne « Génération égalité 2021 » ont tenu une rencontre nationale des organisations de la société civile de femmes. Occasion saisie par ces acteurs d’exprimer leur satisfecit 25 ans après Beijing.

En marge du forum de Paris qui se tiendra à partir du 30 juin 2021, le projet Voix et leadership des femmes au Sénégal (VLF-Sénégal) et l’Onu-Femmes, dans le cadre de la campagne « Génération égalité 2021 », ont tenu une rencontre nationale des organisations de la société civile de femmes. L’objectif est de procéder aux préparatifs de la participation des OSC-F et réseaux aux travaux dudit forum.

Selon Woré Ndiaye Kandji, chef de projet voix et leadership des femmes au Sénégal, c’est une rencontre de commémoration et de rappel car il y a 25 ans plusieurs femmes ont représenté le Sénégal à Beijing et des décisions et engagements ont été pris et 12 points sortis avec beaucoup de consécration obtenus comme la loi de la parité. « Il y a une amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes filles et des familles. Et le forum de Paris du 30 juin au 2 juillet sera un évènement très important dans le tournant des droits des femmes et filles. Beaucoup de chose ont été réalisés.

Il y a des défis comme dans les zones rurale reculées où les femmes ont encore des difficultés d‘accès à l’éducation et aux ressources, les questions de changement climatique liés à leurs condition de vie », dit-elle. Et de poursuivre: « Depuis la pandémie, il y a les violences basées sur le genre qui ont connu une recrudescence. Elles sont transversales car celle verbale vis à vis des femmes dans les réseaux sociaux qui prennent de l’ampleur». Elle indique que les femmes veulent s’affirmer en refusant de se faire représenter. Elles font face à des conditions assez difficiles. Nous voulons qu’au sortir de ce forum qu’il y ait plus d’engagement des femmes, d’appropriation des trois coalitions autour desquelles le Sénégal s’est engagé, que les femmes soient impliquées dans le forum qui va regrouper le monde entier.

Nous souhaitons que la voix des femmes soit entendue dans le monde et que les décideurs prennent des engagements. Que nous détenons le dispositif d’inclusion participative nationale pour l’amélioration des conditions des familles », martèle-t-elle. Elle fait noter que la communication du Sénégal va porter sur la déclaration des jeunes.

Pour la coordinatrice ONU-Femmes Sénégal, Dieynaba Wone Ndiaye, depuis 25 ans il y a eu des avancées et des défis à faire. « A Paris, les chefs d’Etat vont prendre des décisions », laisse-t-elle entendre. De son avis, Onu femmes accompagne le gouvernement, les organisations de la société civile et les jeunes pour faire une consultation en identifiant les défis liés à la vie des femmes et les coalitions d’action pour lesquelles le Sénégal compte s’appuyer.

Il s’agit de coalition de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l’autonomisation économique et le droit des femmes, l’innovation et les techniques pour les jeunes », dit-elle. A l’en croire, ladite structure accompagne les trois coalitions d’action pour aller vers une feuille de route pour les cinq prochaines années afin de faire des réalisations.

NGOYA NDIAYE