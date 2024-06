Eclairages sur Air Sénégal Express: La continuité du projet ambitieux de l’ancien Président Macky Sall

Partager Facebook

Dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE), le président Macky Sall a initié le projet Air Sénégal Express, visant à transformer l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) en un hub aérien de premier plan. Cette initiative s’accompagne de la rénovation des aéroports secondaires à travers le Programme de Réhabilitation des Aéroports du Sénégal (PRAS) et le lancement de vols domestiques, notamment sur les lignes Dakar-Ziguinchor et Dakar-Saint-Louis.

Le principal objectif est de permettre aux passagers internationaux, par exemple en provenance de New York, d’acheter un billet direct pour des destinations locales telles que Ziguinchor ou Matam. Cette vision s’inspire des pratiques courantes dans d’autres pays où les passagers peuvent facilement effectuer des correspondances vers des vols domestiques depuis un aéroport international.

En habituant les Sénégalais à utiliser l’avion pour leurs déplacements régionaux, le projet vise à rendre le transport interne plus rapide et économiquement viable. Cette initiative promet une véritable révolution du transport au Sénégal, avec des gains significatifs en termes de temps et d’efficacité. Dans le cadre de cette initiative, la compagnie nationale Air Sénégal Express a acquis cinq avions L-410 NG. Cependant, les conditions d’achat de ces aéronefs ont suscité des contestations. Deux des avions ont été réceptionnés par l’ancien premier ministre Me Sidiki Kaba.

Le PRAS prévoit la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Le coût global de ces travaux s’élève à près de 100 milliards de francs CFA. La réhabilitation est financée à 85% par la Czech Export Bank et à 15% par le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) du Sénégal. Ces travaux comprennent la modernisation et la mise aux normes internationales de ces aéroports, avec l’allongement et l’élargissement des pistes, l’installation d’un système de balisage adéquat, ainsi que l’intégration de salons VIP, de tours de contrôle, de stations météorologiques, entre autres.

Le projet Air Sénégal Express est une étape majeure vers l’amélioration des infrastructures de transport aérien au Sénégal, qui suit la continuité de la vision de l’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall renforçant ainsi le maillage du territoire et facilitant les déplacements internes. La réussite de cette initiative pourrait positionner le Sénégal comme un modèle de développement aéroportuaire en Afrique de l’Ouest.