Éclatement de Taxawu Senegal: Le Train de Khalifa Sall est-il à la dérive?

Taxawu Senegaal de Khalifa Sall essuie un coup dur avec le départ du mouvement And Sopi Thiès. Cette décision représente un nouveau revers pour l’ancien maire, dont la Coalition « Khalifa Président » avait déjà subi une cuisante défaite à la présidentielle.

Le président Ma Diakhaté Niang et le Mouvement And Sopi Thiès ont annoncé leur départ de la plateforme Taxawu Sénégal. Cette décision marque une étape significative dans l’évolution politique du mouvement et de ses dirigeants.

Le comité directeur du Mouvement And Sopi Thiès a exprimé sa profonde admiration et sa gratitude envers le Président Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal et de la coalition Khalifa Président. Selon eux, la vision audacieuse de Khalifa Sall pour un Sénégal plus juste et équitable a galvanisé les énergies et pavé la voie à un dialogue inclusif. Son engagement à incarner les aspirations du peuple sénégalais et à défendre les intérêts des plus vulnérables a été souligné comme étant exemplaire. Malgré que la dernière élection présidentielle n’ait pas abouti aux résultats escomptés, le Mouvement And Sopi Thiès reste reconnaissant envers Khalifa Sall pour son discours de vérité, d’intégrité et de courage. Son impact sur la nation est jugé indélébile. Cependant, le comité directeur a informé les citoyens de la décision du Mouvement And Sopi Thiès de se retirer de Taxawu Sénégal. En conséquence, Ma Diakhaté Niang a également démissionné de son poste de président de la commission économie, finances et plan de la cellule des cadres de Taxawu Sénégal.

Le Mouvement And Sopi Thiès réaffirme son engagement à participer activement au débat démocratique national de manière constructive et respectueuse. Il s’engage à proposer des solutions concrètes aux défis rencontrés par le pays, en s’appuyant sur une nouvelle organisation. Les initiatives futures seront basées sur des consultations approfondies, des analyses rigoureuses et un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes, afin de constituer une véritable alternative pour les citoyens sénégalais.

Le Mouvement insiste sur l’importance de respecter les institutions de la République, garantes de la stabilité et de la cohésion nationale. La défense des droits et des intérêts des citoyens restera au cœur de leur mission, tout en promouvant les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité.

Avec ses partenaires, le Mouvement And Sopi Thiès s’engage à être une voix forte contre toute forme d’injustice et à travailler sans relâche pour que chaque Sénégalais puisse vivre dans la dignité et le respect. Le Mouvement appelle tous les citoyens à rejoindre cet effort collectif pour faire vivre la démocratie et assurer le progrès du pays dans la paix et la justice.