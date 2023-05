Economie: 20 communes enrôlées par le projet de développement économique de la Casamance

Le projet de développement économique de la Casamance (PDEC) a enrôlé vingt communes de la région de Kolda (Sud), a appris la source à l’issue d’un atelier d’examen et de validation du rapport du consultant sur l’étude pour l’enrôlement des communes de ladite région. Cet atelier, organisé par le PDEC, s’est tenu mardi dans la capitale du Fouladou, avec la participation des différents acteurs déconcentrés et sous la houlette du gouverneur de région Saër Ndao.

Le projet a commis un consultant pour faire le travail d’identification avec des critères, et après ce travail, un atelier est organisé sous forme de plénière. Et l’occasion est donnée au consultant de présenter son rapport. Et la présentation est suivie par des échanges pour d’éventuelles clarifications.

Après, il y a eu l’adoption du rapport et la sélection des vingt communes dans la région de Kolda, validée par le comité régional de suivi’’, a expliqué le coordonnateur du projet, Youssouf Badji. Dix communes ont été retenues dans le département de Médina Yéro Foula, six dans le département de Vélingara et quatre dans celui de Kolda.

Le projet se fixe, entre autres objectifs, de ‘’construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et infrastructures locaux résilients au climat dans des communes cibles de la région naturelle de Casamance’’.

Le Projet de développement économique de la Casamance, placé sous la tutelle technique du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire, compte intervenir dans 60 des 115 collectivités que compte la Casamance.