Économie : Signature de Protocole d’Accord pour un Développement Industriel Inclusif et Durable

Le Ministère de la Microfinance et de L’ Économie Sociale et Solidaire, représenté par Dr. Serigne Guèye DIOP, a répondu à l’invitation du Ministère de l’Industrie et du Commerce pour la signature d’un Protocole d’Accord visant à promouvoir un développement industriel inclusif et durable.

Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la vision de l’État d’un Sénégal souverain, juste, prospère, et solidaire. Tandis que la microfinance travaille pour l’inclusion financière, l’Économie sociale et solidaire s’engage pour l’inclusion économique et sociale.

L’Économie sociale et solidaire, fondée sur les principes de Jub, Jubbal, et Jubbanti, favorise une gestion transparente et éthique, essentielle pour un développement équilibré et harmonieux. Ce Protocole d’Accord marque le début d’une nouvelle ère de coopération intersectorielle, où solidarité et innovation industrielle iront de pair pour construire le Sénégal de demain.

Nous réaffirmons notre engagement à appliquer avec rigueur les directives de Son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, transmises par le Premier Ministre Ousmane SONKO, en plaçant l’homme et la femme au cœur de nos actions publiques, dixit, PhD Alioune Badara Dione, Ministre de la Microfinance et de l’ESS.