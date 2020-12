Education: Les chiffres de Macky

Les ministères de l’Education, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur bouffent chaque année 25,6% du budget de l’Etat. C’est ce qu’a fait savoir hier le Président Macky Sall, présidant la cérémonie officielle de lancement du rapport international du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (PASEC 2019). Selon lui, le ministère de l’Education nationale bénéficie de 15% du budget consolidé. D’après le chef de l’Etat, la mobilisation des moyens techniques et financiers représente plus de 40% du budget de fonctionnement de l’Etat. Si l’on se fie à sa déclaration, la mise à disposition de ces ressources a permis d’accroître l’effectif des élèves de 27,5% ces 8 dernières années. Le locataire du Palais a aussi annoncé une croissance de 28,6% des effectifs d’enseignants, dont 3000 sortants cette année, parmi lesquels déjà près de 2000 sont en service, entre 2012 et 2020. Le chef de l’Etat a également noté une réduction sensible des abris provisoires.