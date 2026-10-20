Éducation : Moustapha Guirassy s’étonne du mot d’ordre de grève du G7

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Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, ne cache pas sa surprise face au mot d’ordre de grève de trois jours lancé par le G7, alors que le dialogue avec les syndicats se poursuit. Prenant la parole ce lundi lors de la conférence de presse du gouvernement, au Building administratif Mamadou Dia, il a rappelé l’existence de rencontres mensuelles et bimensuelles destinées à identifier les difficultés du secteur et à leur apporter des réponses.

Dans un contexte marqué par la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le ministre a également évoqué les enjeux d’image pour le Sénégal, tout en insistant sur la nécessité de préserver le droit des enfants à l’éducation.