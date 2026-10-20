Le gouvernement évoque 99 % d’exécution du protocole d’accord avec le G7

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Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a fait état lundi d’un taux d’exécution de 99 % des points du protocole d’accord signé avec les syndicats d’enseignants le 16 avril 2026, se disant ”surpris” par le mot d’ordre de grève de trois jours annoncé par le G7 du 21 au 23 octobre.

“J’ai été particulièrement surpris par le mot d’ordre de grève lancé par le G7 au moment où les élèves s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école. Je suis surpris parce que le dialogue n’a jamais été rompu ni suspendu”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse du gouvernement sur le climat social.

Selon le ministre, le comité de suivi des accords tient des rencontres mensuelles, voire bimensuelles, avec la participation des organisations syndicales, contrairement aux rencontres bimestrielles initialement prévues.

Moustapha Guirassy a indiqué que tous les points du protocole dont les échéances sont fixées au plus tard à fin octobre ont été traités, à l’exception de la formation diplômante des instituteurs adjoints.

Parmi les avancées citées figurent le paiement intégral des indemnités dues aux formateurs externes des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) au titre des années 2023 à 2025, ainsi que le règlement de plus de 75 % des indemnités de fin d’examen.

Il a également fait état de propositions élaborées conjointement par l’administration et les syndicats concernant les indemnités de sujétion et les critères d’éligibilité à certaines classes spéciales, ainsi que de progrès dans le traitement des dossiers d’immatriculation et la digitalisation des procédures administratives.

En matière de formation, le ministre a annoncé que 6 400 enseignants ont été formés dans différentes structures, dont 4 710 à la FASTEF, 1 450 au SNEPS, 140 à l’École normale supérieure d’enseignement technique et professionnel et 100 à l’INSEPS.