Linguère : deux finales de football virent au drame

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Deux jeunes hommes ont perdu la vie ce week-end dans le département de Linguère, en marge de finales de football. L’Observateur relate d’abord le décès de Mouhamed Fall, à Boulal, après la victoire de l’équipe cadette locale en finale de la Coupe départementale, disputée vendredi à Thiamène Pass. Alors qu’il filmait le cortège festif depuis un véhicule, le jeune homme a été victime d’un malaise marqué par une détresse respiratoire. Récemment opéré, il est décédé pendant son évacuation vers le centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. Les témoins écartent la thèse d’un accident de la circulation.

Le second drame s’est produit samedi à Balodji, dans la commune de Dealy, enchaîne la même source. Abdou Karim Loum, conducteur de moto-taxi « Jakarta », a été tué dans une collision frontale entre sa moto et une charrette, alors qu’il faisait partie d’un convoi en direction de Touba après une finale zonale. Son passager a été blessé. L’Observateur souligne que ni la moto ni la charrette ne disposaient d’un éclairage.