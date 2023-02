Education: Plus de 826 millions de dollars promis à Genève pour un Fonds de l’ONU

Les dirigeants mondiaux et des acteurs du secteur privé, réunis à Genève, ont promis 826 millions de dollars pour le Fonds de l’ONU pour l’éducation d’urgence. A l’issue de la Conférence de haut niveau sur le financement d’Éducation sans délai (ECW), l’annonce de ces contributions financières permettra d’apporter un soutien aux 222 millions de filles et garçons vivant dans les contextes de crises.

« C’est au-delà des attentes. Cette journée est historique, en raison des efforts mondiaux déployés pour permettre aux enfants touchés par des conflits, les changements climatiques et d’autres crises d’accéder à des possibilités d’apprentissage de qualité », a déclaré dans un communiqué la Directrice générale d’ECW, Yasmine Sherif.

Ces apports joueront un rôle crucial pour permettre de tenir les engagements pris au niveau mondial en faveur de l’éducation pour toutes et tous d’ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Et plus de la moitié des 1,5 milliard de dollars demandés ont été promis pour les activités dans les quatre prochaines années, pour offrir une éducation de qualité aux enfants et aux adolescents pris dans les pires crises humanitaires du monde.

Le défi de l’accès à l’éducation à 222 millions d’enfants

Mais même après avoir atteint cet objectif de 1,5 milliard de dollars, l’agence onusienne n’entend pas s’arrêter là. « Grâce aux généreuses contributions, nous allons pouvoir offrir une éducation de qualité à 10 millions d’enfants touchés par des crises. Nous investissons dans l’humanité. Nous nous engageons en faveur de l’équité et de l’égalité des chances pour les laissés-pour-compte de la planète », a ajouté Mme Sherif.

L’Allemagne et le Royaume-Uni figurent en tête des donateurs alors que le fonds mondial pour l’éducation en situation d’urgence renforce ses engagements en vue de venir en aide à 20 millions d’enfants et d’adolescents au cours des quatre prochaines années. Au total, 17 donateurs ont fait des promesses de dons à ECW.

Ces engagements « considérables » interviennent dans un contexte de déplacements forcés et de crises humanitaires qui atteignent de tristes records. En cause, la guerre en Ukraine, et les incertitudes économiques mondiales, qui « sapent les progrès réalisés en matière de développement en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine ».

S’assurer qu’aucun enfant n’est laissé pour compte

Au total, plus de 222 millions d’enfants dans des pays confrontés à des situations d’urgence ont besoin de davantage d’accès à l’éducation. Ce chiffre a été multiplié par trois ces dernières années.

Parmi eux, « plus de 70 millions ne sont pas du tout scolarisés », a affirmé par vidéo jeudi le Secrétaire général de l’ONU António Guterres. A noter que le rendez-vous de Genève s’est déroulé dans un environnement difficile avec la guerre en Ukraine et le séisme en Syrie et en Turquie.