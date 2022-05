Egalité des sexes: L’Etat prône l’institutionnalisation du genre

Le Ministère de la Femme, a entamé l’exercice d’évaluation à mi-parcours sur la base d’une démarche participative et inclusive à tous les niveaux de prise de décision et d’intervention des parties prenantes.

L’objectif est de présenter les résultats de la première phase de collecte en partageant la feuille de route relative aux consultations régionales. La SNEEG II qui est « une référence nationale » en matière de politique d’égalité homme-femme a été rattachée au PSE dont le Genre a été érigé comme critère d’éligibilité des projets phares de son plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A).

Suivant cette orientation, le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, à travers la Direction de l’Équité et de l’Égalité de Genre, a entamé l’exercice d’évaluation à mi-parcours sur la base d’une démarche participative et inclusive à tous les niveaux de prise de décision et d’intervention des parties prenantes. C’est dans ce sillage que l’Etat a adopté pour une période de 10 ans, la 2ème Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG II 2016-2026).

Selon Ndèye Saly Diop Dieng, le chef de l’Etat accorde une insistance capitale à l’encontre du genre et du principe équité social et territorial dans la conception de la mise en œuvre et de l’évaluation. « La promotion et la protection des droits humains et plus particulièrement ceux des femmes constituent un préalable à son développement inclusif et durable.

À cet effet, l’Etat n’a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur les droits humains plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles notamment », a déclaré le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Salimata Diop Dieng.