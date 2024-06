Égalité et autonomisation des Femmes: La Fondation Friedrich Naumann renforce les Femmes Leaders du Réseau National des Femmes Libérales sur les Droits humains et les Droits de la Femme

D’après l’ONU, « l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles n’est pas seulement un but en soi, mais aussi un élément essentiel au développement durable, à la croissance économique et à la paix et la sécurité ». La recherche l’a confirmé : les sociétés s’améliorent au bénéfice de tous leurs membres lorsque les droits des femmes sont respectés et pris au sérieux.

La faible représentation des femmes dans les instances électives et semi électives et dans celles de prise décisions majeures restent une des problématiques auxquelles les politiques sont confrontées et tentent de résoudre. Cette situation met en lumière les obstacles auxquels les femmes font face dans le champ politique pour occuper des places leur permettant de participer de manière effective dans le processus démocratique du Sénégal.

Pour arriver au bout de ces obstacles, un programme de renforcement de capacités est mis en place par l’association Femmes leaders, membres du Réseau National des Femmes Libérales (RENAFEL) et autres organisations libérales affiliées aux partis et réseaux politiques au Sénégal et, qui s’inscrit dans la perspective de les outiller pour qu’elles jouent pleinement leur rôle. Il s’est tenu, une formation de trois jours (3) en partenariat avec la Fondation FRIEDRICH NAUMANN au bénéfice des femmes de RENAFEL sur les thématiques des Droits Humains, Droits de la femme, sur la parité, sur la Résolution 1325 des Nations Unies et sur le Protocole de Maputo.

Partenaire stratégique et financier de ce projet, l’action de la Fondation Friedrich Naumann s’inscrit dans sa volonté d’accompagner les femmes leaders dans leur quête permanente de savoir et d’aptitudes nécessaires à la participation politique et à l’accès au processus décisionnel.

A la suite de cette formation, plusieurs actions seront mises en place par le Réseau afin d’accompagner les femmes victimes de violence au Sénégal.