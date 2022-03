Egypte: Queiroz démissionne

Carlos Queiroz a annoncé son départ de l’équipe nationale égyptienne après avoir échoué à atteindre la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une information confirmée par le président de la Fédération égyptienne de football.

« Il est temps pour moi de laisser la direction de l’Egypte à quelqu’un d’autre », a déclaré Queiroz lors de la conférence de presse d’après-match.

« Aujourd’hui, mon rêve était d’amener l’Egypte pour la cinquième fois à la Coupe du monde, mais c’est Cissé qui s’est qualifié avec le Sénégal.

« Le jeu est terminé. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à atteindre la Coupe du monde. Tout est fini et il n’y a pas grand chose à dire.

« Juste quelques mots gentils pour les joueurs et je les félicite pour le match qu’ils ont joué et je félicite également le Sénégal après avoir joué un gros match. N’oublions pas que le Sénégal représentera l’Afrique à la Coupe du monde et nous leur souhaitons bonne chance.