El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »A travers ce discours, l’on ressent une ferme volonté de faire bouger encore les lignes vers l’émergence… »

El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué) a donné son avis sur l’adresse à la Nation du Chef de l’Etat. A en croire le Conseiller spécial du Président de la République : »

C’est un discours d’espoir. A travers cette adresse, l’on ressent une ferme volonté de faire bouger les lignes de l’émergence. Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, en dépit des élucubrations oiseuses d’une opposition en manque de programme,

ambitionne de tirer le Sénégal vers la réussite », a réagi l’ancien député libéral originaire de Kaolack. Et El Hadji Malick Guèye de flinguer les opppsants: » Je déplore le comportement de l’opposition et,notamment, de Ousmane Sonko et Cie. Faire tonner des casseroles alors que le premier des sénégalais fait son discours est vraiment irrespectueux. Cela les déshonore au plus haut point. Heureusement que le peuple ne s’est pas prêté à leur jeu abscons ».