El Hadji Malick Guèye: »La jeunesse a maintenant compris que Sonko est un pur manipulateur… »

Ousmane Sonko n’a pas déféré, hier, à la convocation du juge au sujet du dossier qui l’oppose à Mambaye Niang. Il a préféré se terrer à la Cité Keur Gorgui et fait sa promenade. Un comportement que rabroue El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué. Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, de réagir: »Ousmane Sonko n’a pas daigné se rendre devant le juge. S’il possède les preuves de ce qu’il avance, il aurait dû avoir un autre comportement. Heureusement que la jeunesse a maintenant compris qu’il est un pur manipulateur. Je salue sa clairvoyance et sa prise de conscience. Le leader du Pastef a trop joué sous le registre de la victimisation et il n’a aucun respect ni considération pour notre justice », s’est expliqué l’ancien député libéral et Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack qui, d’adresser ses félicitations au Président Macky: » Contrairement à cette opposition irresponsable,le Président de la République Macky Sall est dans l’action. Je lui félicite pour son discours porteur lors du sommet sur le développement des infrastructures en Afrique. C’est un homme d’une grande vision et qui ambitionne de mener le Sénégal et l’Afrique vers l’émergence socio-

économique ».

Articles similaires