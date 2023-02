El Hadji Malick Guèye: »Sonko et sa bande ne sont que de piteux manipulateurs… »

El Hadji Malick Guèye réplique aux leaders de la Coalition Yewwi Askan-Wi. A en croire le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, Ousmane Sonko et Cie font de la manipulation de l’opinion leur jeu favori: »Ils ont encore parlé pour ne rien dire. Les responsables de Yewwi Askan-Wi tentent de manipuler piteusement l’opinion nationale et internationale pour faire passer leurs mensonges ceux. Rien de ce qu’ils disent ne se conforme avec la vérité. Au lieu de travailler à soumettre un programme ambitieux pour le Sénégal, ils préfèrent squatter les médias pour mentir. Heureusement que le peuple n’est pas dupe ». Le leader du mouvement » And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal »,de tailler en pièces le numéro 1du Pastef: » Ousmane Sonko doit arrêter ses délires et son discours va-t-en-guerre. Il doit aller déferer à sa convocation demain pour vider son affaire avec Mambaye Niang et avec Adji Sarr aussi. Qu’il cesse de jouer au petit malin. Aucun acte de violence ne sera toléré dans ce pays construit au prix de mille sacrifices », a dit l’ex- Coordonnateur du PDS de Coordonnateur.

L’ancien député libéral et Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack qui salue les réalisations du régime en place, est aussi d’avis que le Président Macky Sall sera leur seul et unique candidat en 2024.