Elections au Sénégal: L’UJTL exige le retour de Karim Wade

La Convention Régionale de l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales de Sédhiou s’est réunie le Dimanche 20 Mars 2022 pour évaluer la participation des jeunes lors des dernières élections locales et dégager des perspectives pour les législatives à venir en exigeant le retour de Karim Wade.

L’UJTL Sédhiou se réjouit d’une manière générale de l’implication des jeunes dans le dispositif mais aussi de leur investiture dans beaucoup de communes de la région. Toutefois, elle a souligné un taux faible de jeunes investis sur les listes départementales. La Fédération a aussi profité de l’occasion pour apprécier les résultats encourageants des candidats jeunes et de recommander l’investiture des jeunes de la région sur la liste nationale lors des législatives.

La Convention des jeunes de la région de Sédhiou exige le retour sans condition du Président Karim Meissa Wade, ainsi que sa réhabilitation comme l’a ordonné le Groupe de Travail des droits de l’Homme des Nations Unies. Les jeunes ont vilipendé la conduite arbitraire et les forfaitures du gouvernement du Sénégal qui, continue de braver les traités et conventions internationaux ratifiés par notre pays.

« Le Sénégal est devenu un État voyou »

Pour la jeunesse libérale de Sédhiou, il y a lieu de s’interroger sur les motivations de la désignation du Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine alors qu’il continue à emprisonner arbitrairement ses opposants. C’est un scandale selon eux.

Dans la dynamique d’élections transparentes et apaisées pour une victoire éclatante du PDS et ses alliés, L’UJTL de Sédhiou, exprime son veto sur le parrainage qu’ils qualifient d’anti-démocratique et appelle à la mobilisation de ses troupes dans le travail de la sensibilisation par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, ainsi que celui de la massification et de l’organisation dans le but de sécuriser son électorat.

M.BA