Élections Législatives: Bokk Gis-Gis Ligguey sensibilise sur le cumul de fonction

La coalition Bokk Gis-Gis Ligguey a démarré hier ses caravanes en vue de la campagne électorale pour les élections législatives. Occasion pour son chargé de communication d’inviter à faire face au cumul de fonction.

Les partisans de Pape Diop, tête de liste de la coalition Bokk Gis-Gis Ligguey ont donné le ton hier en démarrant leur campagne électorale pour les législatives. Selon leur chargé de communication, Moussa Diakhaté, depuis le début de la campagne, la coalition ne faisait que de la proximité. » Nous démarrons la campagne aujourd’hui par des caravanes et nous avons choisi Grand Yoff avec un thème de paix et lançons l’opération Na Rafet dans tous les sens car nous constatons des cas de violences lors des campagnes électorales et les victimes restent la jeunesse.

Notre coalition Bokk Gis-Gis Ligguey a choisi Alioune Badara Kébé comme tête de liste, un jeune. Nous sommes venus proposer aux populations de Dakar un contrat de législature pour changer l’assemblée nationale. Nous avons investi des jeunes qui ne font pas l’objet de cumul de fonction », dit-il Et de poursuivre : « Ils auront le temps une fois à l’assemblée nationale de s’occuper des populations. Ce sont des jeunes cadres pour porter la voix de Dakar à l’assemblée nationale. Nous invitons à voter ce bulletin.

Sinon tous ceux qui concourent à vouloir être députés sont déjà maires ou ministres et veulent faire du cumul de mandats. Et cela reflète cette boulimie de pouvoir ». De son avis, Alioune Badara Kebe a monnayé ses talents à l’international, a servi dans l’armée et il est toujours dans son quartier natal. « Vous avez confié à Benno Bokk Yakaar le pouvoir maintenant la législature doit être gérée par Bokk Guiss-Guiss. Il faut des députés pour la population et non d’un parti », conclut-il.

NGOYA NDIAYE