Retrouvés dans la coalition « Takku Wallu Sénégal », plus de 120 partis et mouvements politiques décrivent un mode de gouvernance d’amateurisme et des secteurs d’activités plongés dans le marasme en l’espace de six mois seulement. En conférence de presse hier, pour acter la naissance d’une nouvelle force politique en direction des prochaines Elections Législatives, « Takku Wallu Sénégal » s’engage et lance un appel aux sénégalais d’ici et de la diaspora afin que le pays reste fort debout et solide.

L’ancien maire de Dakar, Pape Diop, par ailleurs président de la séance croit savoir que les membres de cette coalition sont suffisamment matures pour dépasser demain les éventuels écueils qui leur parviendront parce qu’il s’agit de l’intérêt du Sénégal, c’est-à-dire que chaque parti ou mouvement doit s’oublier au profit de l’intérêt général. « Cette coalition est composée de plus de 120 partis et mouvements, mais ce qui rassure aujourd’hui dans cette coalition c’est presque les retrouvailles, les enfants de Abdoulaye Wade. Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette coalition, il y’a également les socio-démocrates et d’autres membres qui sont venus d’autres partis, je dois citer notre sœur Aïssata Tall Sall. Nous procédons aujourd’hui à la mise en place de la coalition Takku Wallu Sénégal », avance le président de Bok Gis Gis, Pape Diop.

Ainsi, lisant la déclaration (l’appel) que la coalition Takku Wallu Sénégal (debout pour sauver le Sénégal) lance à l’endroit de nos compatriotes d’ici et de la diaspora, Seydou Diouf parlera d’un constat implacable qui révèle un mode de gouvernance fait d’amateurisme et de surenchère, de confusions et de bravades, de légèreté et de mépris. « En six mois seulement, avec un climat des affaires délétère, l’économie sénégalaise enregistre un net recul au vu des données officielles nationales comme internationales. (…) .

Des centaines de travailleurs du secteur public et parapublic y compris des titulaires de contrats à durée indéterminée (CDI) sont licenciés. (…) Les jeunes marchands ambulants et transporteurs de motos Jakarta voient leurs économies détruites, tandis que les corps de l’émigration clandestine doublent voire triplent leurs effectifs. (…) Les jeunes marchands ambulants et transporteurs de motos Jakarta voient leurs économies détruites, tandis que les corps de l’émigration clandestine doublent voire triplent leurs effectifs », fait-il remarquer.

La même source de prévenir que si rien n’est fait le Sénégal pourrait se retrouver dans des difficultés tels que nos acquis seraient gravement remis en cause voire irrémédiablement compromis. « Takku Wallu Sénégal, parce que l’heure est venue d’engager le combat pour la préservation de nos libertés fondamentales menacées y compris les libertés de manifestation et de culte, combat pour la sauvegarde de notre légendaire vivre-ensemble dont les fondements sont aujourd’hui sapés, combat pour tenir notre République et de le maintenir debout face aux dangereuses remises en cause dont elle est l’objet, combat pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale de notre pays, combat pour la pérennité de notre Etat de droit et de notre système démocratique. (…) C’est tout le sens de la coalition Takku Wallu Sénégal que nous avons décidé de proposer ensemble aux sénégalais à l’occasion des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 », renchérit M. Diouf.

Mamadou Sow