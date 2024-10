Elections Législatives du 17 Novembre 2024: Le ministre de l’Intérieur renforce la logistique de la DGE et de la CENA 

Partager Facebook

Dans le cadre des préparatifs de l’élection Législatives, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a procédé hier à la remise d’un lot de véhicules à la Direction Générale des Elections (DGE), à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et à la Direction de l’Automatisation des fichiers (DAF). Ainsi, le président de la CENA, recevant les clefs de 59 véhicules, a fait savoir que cela faisait 12 ans que les CEDA n’ont pas été équipées.

Sans formalisme particulier, la cérémonie s’est déroulée sous les couleurs de la Nation à l’Ecole Nationale de Police (ENA) en présence des différents représentants desdites structures. Devant remettre les clefs des véhicules aux ayants-droit, le ministre de l’intérieur a manifesté tout son enthousiasme : « C’est avec beaucoup de plaisir que je viens de remettre un lot de 59 véhicules à la CENA. Ça faisait partie des recommandations du président de la CENA après les dernières élections et ça faisait douze ans qu’on attendait cela », lance-t-il d’emblée au président de la CENA, Abdoulaye Sylla.

Et de poursuivre : « C’est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Cela, aussi rétribue en quelque sorte sa juste valeur, le dévouement, le grand dévouement d’hommes de grande valeur qui sont à la CENA. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leurs missions dans les meilleures conditions. Je suis aussi persuadé qu’ils en feront le meilleur usage possible ». Avec la période qui s’ouvre, comme Jean Baptiste Tine l’a indiqué dans son propos, le travail au niveau des commissions verra donc une amélioration positive afin de conduire à bon port les différents acteurs électoraux.

De l’avis du président de la CENA, Abdoulaye Sylla, c’est donc là une vieille demande qui vient d’être résolue en réceptionnant ce lot de véhicules. « Au nom de tous les membres de la CENA, au nom des présidents des CEDA et des CENA je vous dis merci, parce qu’il est important notamment pour les CEDA et les CENA de voir leur condition de travail améliorée, de voir leur environnement de travail devenir plus saillant, plus valorisant et ça fait douze (12) ans que ces CEDA-là n’ont pas été équipées en moyens logistiques. Donc ça va nous permettre de mieux faire le travail qui est attendu de nous en termes de contrôle des élections » a assuré monsieur Sylla au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Mamadou Sow