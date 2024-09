Partager Facebook

Une nouvelle coalition dénommée ‘’JUBANTI’’, a été lancée ce mercredi à Dakar en guise de préparations des législatives du 17 novembre 2024. Son nom, signifiant ‘’rectifier’’, Justice et Progrès, reflète son objectif principal : ‘’redresser notre pays, à rétablir la laïcité, à protéger les valeurs républicaines, et à améliorer les conditions de vie de chaque Sénégalais’’, selon Pierre Hamet Ba, l’un des initiateurs de ladite coalition.

Le Professeur Souleymane Astou Diagne, le Major Alioune Badara Kandji et Pierre Hamet Ba, forts de leurs relations avec des organisations de la société civile, des organisations communautaires de base et des organisations professionnelles dans différents secteurs économiques, ont lancé officiellement devant la presse leur nouvelle coalition en vue des élections législatives de 2024. Par ailleurs ils ont estimé que le nouveau gouvernement est incapable. ‘’En février 2024, vous avez placé votre confiance en un nouveau régime, espérant voir un Sénégal plus prospère, plus juste et plus uni. Quelques mois plus tard, le bilan est alarmant : non seulement les espoirs ont été trahis, mais le pays s’enfonce dans une spirale de crises multiples qui menacent directement notre stabilité économique, sociale et sécuritaire.

L’approche chaotique du nouveau régime a rapidement éloigné les grands investisseurs sénégalais, quelle que soit leur origine, qui préfèrent désormais investir dans des pays de la sous-région, comme la Côte d’Ivoire, où ils sont mieux accueillis et accompagnés. Cette fuite des capitaux et des talents a déjà causé une baisse des recettes fiscales de 17%. Si cette situation continue, c’est la faillite du Sénégal qui nous attend. Les annonces démesurées et les menaces tous azimuts de ce régime ont poussé les investisseurs à fuir.

Pourtant, ce sont ces investisseurs qui, par leur nature, créent des emplois et apportent des recettes à l’État », a déclaré Pierre Ameth Ba. Et ce dernier de poursuivre : « Les attaques contre les promoteurs immobiliers ont porté un coup fatal au secteur de l’habitat, paralysant une industrie qui possède un fort potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée économique. Aujourd’hui, l’industrie de la construction est à l’arrêt, plongeant des milliers de familles dans la précarité et menaçant notre économie dans son ensemble et entre autres.’’ La recrudescence de la violence dans nos rues n’a pas été occultée par Pierre Hamet Ba et Cie. Selon eux, ‘’c’est l’émanation directe du désespoir dans lequel le nouveau régime a plongé la jeunesse. Les jeunes, privés d’opportunités, de travail et de perspectives d’avenir, se tournent vers la violence par frustration. Plutôt que de répondre à leurs besoins et de leur offrir des solutions, le régime actuel ne fait qu’amplifier leur désespoir par des politiques mal pensées et destructrices.

En parallèle, la laïcité, principe fondamental de notre République, est en danger’’. Ainsi, en à croire Souleymane Astou Diagne, professeur en économie, ‘’La coalition JUBANTI se dresse face à ce désastre pour vous proposer un contrat législatif explicite et impactant, visant à redresser le Sénégal sur les plans politiques, économiques, sociaux, et institutionnels : une relance économique, les réformes sociales et soutien aux couches vulnérables ; laïcité et préservation de l’unité nationale, les réformes institutionnelles et la sécurité nationale et défense’’. Ils se disent déterminés à redresser ce pays, à rétablir la laïcité, à protéger les valeurs républicaines, et à améliorer les conditions de vie de chaque Sénégalais.

MADA NDIAYE