Elections législatives : Le dépôt des candidatures fixé du 06 au 08 Mai

Le dépôt des dossiers de candidatures en vue des élections législatives de 2022 est fixé du 6 au 8 mai prochains, rapporte le quotidien Le Soleil dans son édition du vendredi.

’’Le directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections (…), Birame Sène a informé que les dossiers des candidatures pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sont déposés 85 jours au plus (le 6 mai) et 83 jours au moins (le 8 mai), avant le jour du scrutin’’, lit-on dans les colonnes du quotidien. ’’Ce délai est prévu par les articles L248 et L283 du Code électoral’’, a t-il précisé à l’occasion de l’atelier de formation sur le guide pratique des élections, aux partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes en vue de les sensibiliser sur le processus de déclaration et les dépôts des candidatures.

Passé ce délai, dit-il, « aucun retrait ou substitution n’est possible sur les listes déposés, sauf en cas d’inéligibilité de candidats ou de pièces comportant des erreurs matérielles’’, conformément à l’article L79 du code électoral. Ainsi, ’’seuls ces documents et le candidat frappé d’inéligibilité pourraient être remplacés’’, selon lui.

Birame Sène a par ailleurs indiqué qu’après le dépôt, le ministre en charge des élections, procédera, conformément aux dispositions de l’article LO.183 du Code électoral, à l’arrêté et la publication des déclarations reçues, modifiées éventuellement, au plus tard 60 jours avant le scrutin. La publication des déclarations quant à elle, est prévue le 31 mai 2022.