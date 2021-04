Elections locales à Yeumbeul Sud: Trois hommes pour une commune

Les prochaines élections locales constituent un enjeu politique majeur pour la commune de Yeumbeul Sud. Cette commune représente plusieurs enjeux. Son poids historique, culturel, religieux et socio-économique favorisent son influence dans la capitale Sénégalaise. C’est la terre de grandes figures emblématiques, terre d’accueil de grands érudits, troisième capitale des Layénes après Yoff et Cambéréne. Terre de culture et d’ouverture. Toutes les diversités sont représentées au sein des communautés.



Tous les Présidents de la République du Sénégal en commençant par Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf , Abdoulaye Wade jusqu’à Macky SALL ont tous eu en ligne mire sur Yeumbeul Sud. Le gotha intellectuel Yeumbeuloise a toujours fournie de hauts cadres å l’Administration Sénégalaise. Sa jeunesse estudiantine et entreprenante porte l’excellence.

Et en abordant les prochaines élections locales on ne peut s’empêcher de parler des trois potentiels candidats qui seront en compétition pour briguer la Mairie de Yeumbeul Sud. Il s’agit de :



L’actuel Maire Libéral Bara Gaye, membre du Parti démocratique Sénégalais élu en 2014. Un ténor politique, candidat à sa propre succession. Il déroule sa politique avec son background politique. Il a beaucoup appris de son mentor Maitre Abdoulaye Wade.

BARA GAYE ACTUEL MAIRE DE YEUMBEUL SUD

À ses côtés, un vrai challenger, l’entrepreneur Djiby DIAW, membre du Parti de Omar Sarr affiche ses ambitions politiques depuis son retour en France pour briguer la Mairie de Yeumbeul Sud Djiby est très réseauté å l’international et s’active sur le terrain au quotidien et marque ses empreintes.

DJIBRIL DIAW COORDONNATEUR PLD AND SUXALI



Et, l’Homme d’affaires Modou Mbéne Diop, responsable politique de l’APR, souteneur du Président Macky SALL. Il s’active pour dérouler sa stratégie. Et je reviendrais sur d’autres candidatures possibles. On assiste à une vraie émulation politique. Les populations Yeumbeuloise accueillent, écoutent, égrènent leurs doléances et attendent le grand jour des votes pour choisir librement et démocratiquement son Maire pour Yeumbeul Sud.

MODOU MBENE DIOP RESPONSABLE APR

En attendant les prochaines échéances, il y a une personnalité qui s’affiche depuis plusieurs jours, il s’agit effectivement du Ministre de l’Economie, du plan et de la Coopération qui est un fils de yeumbeul mais qui n’a pas encore affiché ses ambitions pour diriger cette commune en 2022.

Alassane Ndiaye (Sénégal)