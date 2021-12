Elections locales : Barth chez l’Archevêque de Dakar

Barthelemy Diaz a rendu visite ce vendredi, à Monseigneur Benjamin Ndiaye l’Archevêque de Dakar pour lui faire part de sa candidature pour la mairie de Dakar.

“Nous avons eu le privilège et le plaisir d’être reçu ce matin par Monseigneur Benjamin Ndiaye Archevêque de Dakar, pour lui fart de notre candidature à la Mairie de Dakar et recueillir ses prières et ses conseils, pour un Dakar résilient et intelligent dans un Sénégal de paix, de concorde et de Miséricorde”,a-t-il déclaré sur sa page facebook.

Pour rappel, en première instance, Barthélémy Dias avait été déclaré coupable de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d’arme sans autorisation administrative. Il avait été condamné à deux ans de prison dont six mois ferme pour le meurtre du lutteur Ndiaga Diouf, le 22 décembre 2011.