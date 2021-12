Elections Locales : Evêques, imams et oulémas se réunissent et alertent

Les Évêques, Imams et Oulémas du Sénégal ont fait une déclaration conjointe, ce lundi. En direction des législatives, ils ont lancé, avec insistance, un appel à la non-violence aux populations, mais surtout aux candidats.

En conférence de presse ce Lundi, les évêques et l’organisation des Oulémas du Sénégal ont sonné l’alerte «Nous nous adressons à vous, en tant que guides religieux, imams oulémas et Évêques du Sénégal pour vous inviter tous au calme et à la sérénité devant les enjeux que suscitent une telle étape dans la vie de notre nation. Il demeure clair, qu’en de pareilles circonstances, les légitimes rivalités politiques peuvent se transformer en de graves conflits pouvant entrainer de regrettables agissements à l’encontre de la paix et de la stabilité de notre pays si on n’y prend pas garde.

C’est pourquoi, fidèles à notre responsabilité de guides spirituels, faisant confiance à la maturité démocratique de nos concitoyens, nous avons décidé dans une parfaite communion de cœur et d’esprit, de vous adresser ce message fraternel. Nous vous invitons d’abord à vous tourner vers Dieu dans une fervente prière pour Lui confier notre pays et ses habitants. Que sa toute puissante bonté éloigne de nous de mal et de la division. Nous en appelons ensuite, à la conscience citoyenne de tous surtout des acteurs politiques pour adopter des comportements responsables en vue d’élections crédibles, transparentes et paisibles.

Notre propos s’adresse, de façon particulière à tous les candidats de ces élections territoriales, ceux de la mouvance présidentielle, de l’opposition, comme de la partie civile. Nous les invitons tous au respect des personnes et des institutions tant dans leur discours que dans leur façon de faire. En effet, personne ne doit mettre en danger la vie et la stabilité de notre nation à travers des propos et des comportements qui incitent à la violence.»