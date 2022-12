Élections Présidentielles 2024: Mamadou Lamine Thiam confirme la candidature de Karim Wade

La candidature de Karim Wade basé au Qatar depuis quelques années n’est un mythe pour Mamadou Lamine Thiam. Selon ce responsable politique Karim Wade va prendre part à la présidentielle de 2024. Il sera le candidat du Parti démocratique Sénégalais” a t’il confirmé

Karim Wade sera candidat en 2024 et va bientôt rentrer au pays confie le Président du groupe parlementaire “Liberté et Démocratie” composé des députés élus sous la bannière Wallu Sénégal. Ce dernier a révélé que leur parti est à pied-d’œuvre pour que Karim Wade, condamné en 2015 à six ans de prison pour enrichissement illicite, soit rétabli dans ses droits.

Après avoir bénéficié d’une amnistie, Lamine Thiam reste prudent et mentionne : “Nous attendons une offre concrète pour prendre une décision. Il y a des spéculations mais il n’y a aucune saisine officielle sur la question »

En tout il faut juste rappelé que Macky Sall et Karim Wade ont eu une rencontre lors de la coupe du monde au Qatar. Selon des informations, cette rencontre entre les deux hommes politiques a été facilitée par l’architecte Pierre Goudiaby Atépa.

Des informations circulent faisant office que le fils de Wade sera de retour à Dakar une fois la campagne de la coupe du monde de Qatar terminée. Et a cet effet le parti se prépare en conséquence pour sa candidature à la présidentielle de 2024, le seul leader qui pourrait déjouer les cartes des candidats déjà déclarés de l’opposition comme Ousmane Sonko, Bougane Gueye, Abdourhamane Diouf , Malick Gakou et compagnie.