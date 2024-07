Élections Présidentielles au États-Unis : Joe Biden se bat pour maintenir sa candidature en vie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Joe Biden continu de se battre pour sauver sa candidature à la Maison Blanche, extrêmement fragilisée depuis son débat calamiteux face à Donald Trump la semaine dernière.

Près d’une semaine plus tard, Joe Biden n’a pas effacé la très pénible impression laissée par ces 90 minutes de débat face à son rival républicain, lors desquelles il a bafouillé, regardé dans le vide et parfois perdu le fil de sa pensée.

Publicités

Selon une enquête d’opinion du New York Times conduit après l’émission, 74% des électeurs sondés expriment désormais des préoccupations vis-à-vis de l’âge du dirigeant démocrate, et Donald Trump a considérablement creusé son écart devant Joe Biden dans la course à la Maison Blanche. Il se rendra aussi dans les prochains jours dans deux Etats décisifs, le Michigan et la Pennsylvanie, des déplacements lors desquels son énergie sera jaugée.

Un cadre de l’équipe de campagne du démocrate, Quentin Fulks, a assuré sur CNN que Joe Biden, qui a surmonté bien des tragédies familiales et des revers politiques majeurs, allait « se battre ».Les appels ouverts à un retrait restent jusqu’ici cantonnés à de rares parlementaires peu connus.

Mercredi, Joe Biden a pour objectif de resserrer les rangs démocrates autour de lui. Il s’est entretenu avec l’influent chef de file des sénateurs de son parti, Chuck Schumer, et recevra à la Maison Blanche des gouverneurs démocrates