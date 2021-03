Electricité: Un nouveau bateau turc débarque à Dakar

Karpowership annonce le déploiement au Sénégal de la première Unité de Regazéification de Stockage Flottant (URFS) de KARMOL. L’UFRS, appelé KARMOL LNGT AFRICA, permettra à KARMOL (une coentreprise entre Karpowership et Mitsui OSK Lines) de proposer pour la première fois aux pays d’Afrique de l’Ouest de l’électricité produite à partir de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), grâce à son Powership flottant, Karadeniz Powership Ayşegül Sultan. L’UFRS LNGT AFRICA, fournira des services de stockage et de regazéification à la SENELEC pour la migration vers un GNL regazéifié, propre et à faible coût, qui sera utilisé dans les centrales électriques de la SENELEC, à savoir les centrales de Karadeniz Powership Aysegul Sultan et de Bel Air.