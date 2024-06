Emigration clandestine : 57 migrants secourus au large de Dakar

Partager Facebook

Les jeunes reprennent la mer pour rejoindre l’Europe par le phénomène de l’émigration clandestine. En effet, selon les dernières informations de la Direction des informations et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA), des migrants ont été secourus ce mercredi par la Marine nationale. Un phénomènes qui interpelle les autorités a réagir rapidement pour y mettre un terme.

57 migrants dont une femme ont été secourus ce mercredi au large de Dakar, par la Marine nationale. Selon les informations, les migrants, sont partis de Djiffer, village côtier de la région de Fatick. Ils étaient dans une pirogue qui aurait été interceptée à 115 kilomètres au large de Dakar. Ils ont ensuite été débarqués à la Base navale Centre de Dakar informe la source.

La migration intracontinentale, extracontinentale et l`exode rurale s`accentuent ses derniers jours et les causes sont multiples et multiformes dont économiques, politiques, naturelles, éducationnelles, psychologiques,

institutionnelles, volontaires, diplomatiques, d`affaire ou de réunion.

Toutefois il faut retenir que 84% de l`économie mondiale est détenue par les G20 et les 16% sont réparties dans le 175 autres pays restant du monde. Malgré des progrès économiques réalisés dans toutes les régions du monde en 2016, les pays de l`Afrique Sud- saharienne et de l`Asie du Sud demeurent sous le seuil de la pauvreté.