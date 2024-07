Emigration Clandestine: La Marine sénégalaise intercepte 589 migrants en 4 jours

Partager Facebook

Alors que le drame de Nouakchott est toujours d’actualité, les départs continuent dans ce pays. Une pirogue transportant 200 migrants irréguliers a été récemment interceptée au large de Saint-Louis (Nord), annonce la Direction des relations publiques des Armées (Dirpa).

Les vagues de départs sur l’Océan Atlantique sont persistantes au large de Saint-Louis du Sénégal. En outre jours seulement, la Marine sénégalaise a intercepté pas moins de 589 candidats à la migration dont 402 rien que pour la journée de lundi.

En tout, trois pirogues dont une partie de la Gambie et deux autres du Sénégal ont toutes été interceptées au large de Saint-Louis. Il y avait 213 personnes dans la pirogue partie de Bargny dont 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens. A bord de celle arraisonnée le 26 juillet, il y avait 209 personnes dont 187 Gambiens, 15 Sénégalais et d’autres ressortissants de la sous-région.

La semaine dernière, une pirogue partie du Sénégal avec plus de 300 personnes à bord a chaviré dans les eaux mauritaniennes faisant au moins 40 morts et plus de 100 portés disparus.