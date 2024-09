Émigration Clandestine: Le phénomène se féminise.

Partager Facebook

Connu chez les hommes , le phénomène de l’émigration clandestine est entrain de se féminiser. Selon des informations, une pirogue est arrivée avec des corps de plusieurs femmes sans vie. Une embarcation a été sauvée par les garde-côtes espagnols avec une femme enceinte a bord . Récemment des dizaines de migrants ont été secourus avec des bébés à bord.

L’émigration irrégulière continue de plus belle. En dépit des nombreuses pertes en vies humaines, les embarcations vers l’Espagne dans les pirogues de fortune semblent persister. Et ce qui est frappant, c’est qu’il y a de plus en plus de femmes. Ce phénomène n’est pas nouvelle, mais l’ampleur du phénomène interroge.

Partant du foyer de Mbour, sociologues et spécialistes des migrations décortiquent le choix des femmes pour cette aventure.«Une pirogue est arrivée avec des corps sans vie de femmes». «Une embarcation a été sauvée par les garde-côtes espagnols avec une femme enceinte». «Des dizaines de migrants secourus avec des bébés à bord»… Ou encore «des candidats à l’émigration irrégulière ont été interceptés par la marine sénégalaise dont des femmes».

Comme toutes les villes côtières, Mbour est un lieu d’embarcation de candidats à l’émigration. D’ailleurs , il y’a une vidéo choquante d’une dame candidate à l’émigration qui a trouvé la mort, et qui n’a pas été enterrée mais juste ensevelie de sable, est la preuve de l’ampleur de la féminisation du phénomène jusque-là chasse gardée des hommes.